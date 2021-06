Covid, Sileri: “Variante Delta non ci preoccupa, correre con seconde dosi”

“Credo che la gran parte dei 2 milioni e 600.000 persone over 60 che non si sono ancora vaccinate non lo abbiano fatto poichè riluttanti al vaccino AstraZeneca. La dimostrazione è che di settimana in settimana, con la possibilità di prenotare altri vaccini, si siano invece sottoposte alla vaccinazione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di ’24Mattino’, contenitore di Radio24. “Credo dipenda prevalentemente da questo, non li considererei ‘no vax’ e sono sicuro che in 10-15 giorni questi numeri saranno notevolmente ridotti”, ha concluso Sileri.

“Nei confronti della variante Delta non c’è preoccupazione ma, ovviamente, dobbiamo controllarne l’andamento. Vediamo anche l’esperienza del Regno Unito, dove i contagi sono certamente diverse migliaia ma il numero dei ricoveri e dei decessi rimane stabile. Questo significa innanzitutto che la variante Delta è coperta dalla doppia dose dei vaccini. Poi potranno magari esserci piccole differenze tra un vaccino e l’altro, l’analisi ci darà dei dati esatti, anche se sembra che la variante Delta venga coperta una volta completato il ciclo vaccinale – ha detto il sottosegretario alla Salute – poi aggiunto che “si tratta di correre con le seconde dosi, continuare a vaccinare la popolazione, andare a prendere soprattutto la fascia più giovane, che al momento si sta vaccinando anche se i numeri sono ancora bassi, e proteggere così maggiormente la popolazione”.

(Fde/ Dire)