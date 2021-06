Controlli dei Carabinieri ai campi nomadi di Giugliano

Non si ferma l’attività dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania nel controllo dei campi Nomadi del territorio. In via Carrafiello, i militari hanno identificato 26 persone di etnia rom e sequestrato quattro veicoli: tre autovetture e un motociclo. Erano utilizzati nonostante fossero sprovvisti di copertura assicurativa.

Il servizio si inquadra nell’attività di contrasto che quotidianamente i Carabinieri mettono in atto per evitare l’abbandono indiscriminato di rifiuti pericolosi e azzerare i reati predatori denunciati in zona. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.