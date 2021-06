Comunali Sant’Arpino, Giovani per Cambiare illustra il programma politico

“Noi accettiamo la sfida e tu?”. È con questo interrogativo e produttiva provocazione che inizia il cammino politico di “Giovani per Cambiare”, gruppo politico di Sant’Arpino, fondato e presieduto da Aniello Di Santillo, che si pone a sostegno del candidato sindaco Eugenio Di Santo, in occasione delle prossime elezioni amministrative.

IL PROGRAMMA.

Il gruppo in un prospetto ufficiale ha reso illustrato le linee programmatiche che ha intenzione di mettere in campo per il futuro della città: Miglioramento dello stile di vita – Vivibilità, ecologia, salute e smog; Mobilità verde – Servizio di noleggio bici e monopattini; Aree bambini – Aree giochi rimodernate e messe in sicurezza; Noi ti siamo vicini – Sportello di pubblica utilità e servizi per tutti i cittadini; Messa in sicurezza in strada – Rifacimento e potenziamento illuminazione pubblica a LED; Piano straordinario – Messa in sicurezza area Castellone; Il benessere al centro – Aree di allenamento funzionale nei parchi; Lo sport per tutti – Convenzione ed aiuti per pratica sport alle fasce deboli e disabili; Il territorio – Progetti formativi, educativi e professionali per i giovani del territorio; Ambienti studio – Dialogo con la provincia per migliorare le strutture scolastiche; L’arte dello stare insieme – Campo estivo scuola comunale; Il verde cittadino – Piano straordinario per piantare alberi; Sicurezza – Installazione e ripristino videosorveglianza comunale; Trasporto comunale – Istituzione servizio navetta per persone disabili ed anziani; I bambini sicuri – Aumento della sorveglianza presso gli istituti scolastici in orari di ingresso e uscita; Rifiuti ed ecologia – Contenitori con schede personali per deposito rifiuti; Rispetti l’ambiente ed il comune ti premia – Se rispetti la raccolta differenziata, ottieni uno sconto sulla tassa rifiuti comunale; Vicini ai bisognosi – Piano d’aiuto per senzatetto e bisognosi.

“Il nostro – afferma Di Santillo – è un progetto che mira solo ed esclusivamente al bene di Sant’Arpino, questo è il nostro fondamentale interesse. Come già affermato all’inizio di questa avventura, l’obiettivo principale è e sarà sempre quello di dare aiuto alle fasce deboli. Miriamo a stendere un programma che migliori ciò che già c’è, soprattutto per le future generazioni e per chi come noi vuole un paese più moderno e sempre pronto ad accogliere le tante e diverse esigenze del cittadino. Tutti noi – conclude il presidente -, insieme, faremo tanto e sono sicuro che oltre ad accettare la sfida saremo sempre pronti e all’altezza del compito che ci siamo prefissati; perché solo tuti insieme possiamo fare la differenza”.