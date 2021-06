Comunali Napoli, Nappi: “Lega in forte crescita: contributo decisivo a centrodestra”

“Il sondaggio pubblicato da Il Mattino sulle Comunali dimostra quanto è già chiaro da tempo a chi gira per le strade di Napoli, conosce le periferie, sa quali sono i problemi che attanagliano la città è angosciano i cittadini: la Lega è il partito protagonista del centrodestra anche qui. La Lega cresce perché, a differenza degli altri partiti, non ha paura di fare politica allontanandosi dal centro, di rimboccarsi le maniche organizzando banchetti, presidi, manifestazioni per chiedere efficienza, decoro e sicurezza, perché ha saputo coinvolgere amministratori locali e realtà civiche e dunque perché ha quell’approccio concreto che serve a Napoli, stufa dei parolai e dei paracadutati. La Lega, secondo il sondaggio, con il lavoro dei dirigenti locali, in sinergia con la guida del segretario regionale Valentino Grant, avrebbe quasi raddoppiato i suoi consensi rispetto alle Regionali di pochi mesi fa e darà un contributo decisivo al centrodestra per portare finalmente anche al Comune di Napoli il buongoverno che la città merita e che aspetta da troppo tempo”. Così Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della Lega a Napoli.