Comunali Napoli, Manfredi: “Fondamentale sostegno Europa Verde e Borrelli”

“Per me Europa Verde è un punto importantissimo dell’alleanza”. Lo spiega il candidato sindaco di centrosinistra e M5s Gaetano Manfredi ai microfoni di Radio Marte.

“La vera sfida dei prossimi anni – osserva – è la sfida della normalità, ma anche la sfida della trasformazione della nostra città in una dimensione più ecologica e più verde”. In quest’ottica il “contributo” di Europa Verde, partito che non ha ancora ufficializzato il sostegno all’ex rettore della Federico II, è per Manfredi “fondamentale. Gli esponenti, come Francesco Emilio Borrelli che conosco da tantissimi anni e si è sempre battuto molto sui temi dell’ordine e dell’organizzazione della città, mi auguro che aderiscano a questo progetto – dice – perché questi valori e le azioni di Europa Verde sono fondamentali nel progetto di Napoli che ho nella mia testa”.

“Ho sempre lavorato con i giovani e penso che dobbiamo lavorare con i giovani. A Napoli ci sono anche forme di autogestione importanti, sono espressione di un pezzo della città. Ma su una cosa non possiamo derogare: chi entra nella contesa politica poi deve rispettare le regole della democrazia. Non possiamo tollerare comportamenti aggressivi, intolleranti, che non consentono ad altri di esprimere la loro opinione”.

(Nac/Dire)