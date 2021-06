Comunali Cervino, Piscitelli si ricandida a sindaco

Era prevedibile, ma adesso assume i contorni dell’ufficialità la ricandidatura a sindaco di Cervino di Gennaro Piscitelli. “Mi ricandido per portare a termine un programma che è stato interrotto da persone che hanno deciso di mandare a casa un’ amministrazione che nonostante il periodo non facile, a causa della pandemia, ha centrato diversi obiettivi presentati in campagna elettorale, altri erano in procinto di essere realizzati, purtroppo il tempo è stato troppo poco per fare altro – Annuncia così la sua candidatura l’ex sindaco di Cervino, Gennaro Piscitelli –. Ci sono stati diversi incontri e c’ è già un gruppo di persone che vuole sposare il nostro progetto e disponibile a far parte della squadra che si presenterà il prossimo ottobre alle elezioni. Insieme decideremo la costituzione della lista; chiunque abbia come obiettivo il bene di Cervino ( e non smanie di visibilità e interessi personali) e voglia condividere il nostro progetto, serio, equilibrato e fattibile, che ha al centro la rinascita socio-politica del nostro territorio, potrà fare parte della nostra squadra. Mi preme sottolineare che sarà una scelta condivisa e democratica”.