Comunali Caserta, Romano: “Assenza M5S alla prossima tornata elettorale è una sconfitta”

“Apprendo con rammarico che probabilmente il Movimento 5 Stelle non presenterà la lista a Caserta. Una sconfitta per tutto il movimento in provincia di Caserta, che mi onoro di rappresentare nellla seconda città della provincia, Aversa”. Così Roberto Romano, consigliere comunale M5S Aversa.

“Spero che il rilancio del territorio di Terra di lavoro possa esercitarsi con la presenza di tante liste del M5S in provincia, perché la sete di un reale cambiamento passa anche attraverso la trasparenza democratica e quindi la possibilità concreta di poter scegliere. Un suicidio se ciò non avenisse solo per egoismi interni alla nostra forza politica”.