Cesa. Un ragioniere ed un tecnico da assumere, partono le procedure concorsuali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si sono aperti, ufficialmente, i termini per partecipare a due concorsi pubblici indetti dal Comune di Cesa. Il primo riguarda il reclutamento di un istruttore contabile, l’altro, invece, riguarda l’assunzione di un tecnico-geometra. Le due procedure, per titoli ed esami, consentiranno di assumere due unità a tempo parziale al 50%, categoria giuridica C1. Per il concorso di contabile è necessario, quale titolo di studio per l’ammissione, il diploma di ragioniere ovvero titolo assorbente, diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (LS/LM) in economia e commercio o equipollente.

Per la copertura di un posto di istruttore tecnico è necessario essere in possesso del diploma di maturita’ di geometra o equipollente ovvero titolo assorbente, diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (LS/LM) in ingegneria civile, architettura o equipollenti.

La scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 8 luglio. Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Cesa: www.comune.cesa.ce.it e presso l’ufficio AA.GG. e personale del Comune di Cesa (CE) – tel. 081 8154309 – nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.