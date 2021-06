Cesa. 5Stelle: “Il Comune non è un bancomat”

“Una scelta scellerata, moralmente ed eticamente non condivisibile, conseguenza di accordi i cui effetti graveranno sulle spalle dei cittadini. Come gruppo politico di opposizione manifestiamo il proprio dissenso in merito alla delibera di Giunta Comunale n. 129 del 22-06-2021 avente ad oggetto: ‘Locazione immobile da adibire a sede temporanea del museo dell’asprinio’”. Così, in una nota, il Meetup 5 Stelle di Cesa.





“Difatti, si parte “con avviso esplorativo prot. n. 3007 del 25 marzo 2021, pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Cesa al n. 451 con il quale il Responsabile dell’Area Affari Generali richiedeva a tutti gli interessati, proprietari di immobili liberi e disponibili nel Comune di Cesa di presentare la loro offerta di un immobile in locazione da adibire a “MUSEO DELL’ASPRINIO”. Successivamente, con la nota protocollata al numero 3136 del 30 marzo 2021, la Sig.ra Gelsomina Rao, proprietaria dell’immobile sito in Cesa alla via Roma, manifestava il proprio interesse a concedere in locazione detto immobile per adibirlo a Museo dell’Asprinio. Ed ecco, “inspiegabilmente”, risulta pervenuta all’ente la sola manifestazione di interesse della Sig.ra Gelsomina Rao a concedere in locazione l’immobile sito in Cesa, alla via Roma, per adibirlo, temporaneamente ad uso Museo dell’Asprinio. Si, avete letto bene, parliamo di temporaneamente e unica richiesta pervenuta al Comune. Ma quanto costerà tutto questo alla comunità? Altri €. 2.400,00 (canone di locazione + spese registrazione pari al 50% + per bolli) sull’intervento 1523/16 del bilancio 2021. Riteniamo che questo provvedimento dovrebbe esser annullato in quanto inopportuno. Altro giro, altra cosa, altri costi per i cittadini di Cesa”.