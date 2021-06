Centrodestra, Carfagna: “partito unico grande intuizione visionaria”

“Credo che il partito unico rappresenti una grande intuizione visionaria del presidente Berlusconi, a patto che la costruzione affondi in valori per noi irrinunciabili come europeismo, atlantismo e popolarismo europeo. Se si parla di un partito unico a trazione popolare, europeista e atlantista credo che sia non soltanto una visionaria intuizione da condividere, ma anche da portare avanti con determinazione”. Così la ministra per la Coesione territoriale e il Sud, Mara Carfagna, a margine della visita fatta al Porto di Ortona dove ha annunciato circa 20 milioni di euro di risorse aggiuntive per il suo potenziamento nell’ambito del Pnnr.

(Afa/ Dire)