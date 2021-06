Caserta. Scalzone – Mastroianni: “La Provincia pronta al rilancio”

“Con il voto al bilancio di mercoledì, parte anche formalmente il rilancio dell’ente Provincia in Terra di Lavoro,e questo è certamente merito di ciascuno degli amministratori provinciali con in testa il presidente Magliocca,che hanno messo in campo un lavoro, un impegno ed una determinazione incredibili. Infatti si creano le condizioni per la messa in sicurezza degli istituti secondari, l’ammodernamento del manto stradale delle vie provinciali, le politiche a tutela dell’ambiente e il rilancio della macchina amministrativa della Provincia”. Così, in una nota stampa, il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni ed il consigliere provinciale Teodoro Scalzone.