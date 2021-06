Caserta. Marino sceglie Antonucci come vice sindaco

Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha nominato questa mattina il consigliere comunale Pasquale Antonucci, nuovo assessore con le seguenti deleghe: Affari Generali; Contenzioso; Coordinamento tra il Consiglio comunale, la giunta ed il sindaco; Decoro urbano; Politiche agricole e forestali; Protezione civile; Rapporti con le Forze Armate; Trasparenza, sicurezza e legalità. Ad Antonucci è stato attribuito anche l’incarico di vicesindaco.

“Ringrazio Pasquale Antonucci – ha detto Marino – per il lavoro svolto da consigliere delegato ai rapporti con le Forze Armate e alla Protezione Civile. Il suo lavoro proseguirà ora da assessore su questi temi e sugli altri previsti dalle nuove deleghe. Da vicesindaco, inoltre, darà il suo prezioso contributo nei rapporti con gli altri enti e associazioni, grazie alla sua indiscutibile attitudine ed esperienza nelle relazioni istituzionali”.

Contestualmente, il sindaco ha assegnato la delega all’Urbanistica allassessore Franco De Michele. “Grazie a Franco De Michele – ha aggiunto il sindaco – per aver svolto in questi anni in maniera impeccabile il ruolo di vicesindaco con la sua esperienza e competenza. Lo ringrazio anche per aver accettato l’importante delega all’Urbanistica in aggiunta a quelle già ricevute ad inizio mandato. L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione è approvare in giunta negli ultimi mesi di Amministrazione il progetto definitivo strutturale del Piano Urbanistico Comunale. Ed è proprio su questo che gli ho chiesto personalmente di concentrarsi in questo periodo finale”.

“Questa è la squadra che mi accompagnerà – ha concluso Marino – fino ad ottobre. Un nuovo assetto di giunta che permette anche il rafforzamento e la crescita del progetto di maggioranza e dei gruppi consiliari. Più linfa alle prossime fondamentali decisioni che ci aspettano, a partire dal Consiglio comunale, per il bene della nostra città”.

