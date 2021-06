Carcere, Cirielli in visita agli agenti di SMCV

“Questa mattina ho portato la mia solidarietà umana e istituzionale alla Polizia Penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere, dopo l’ordinanza di custodia cautelare per 52 appartenenti al Corpo emessa a seguito di alcune denunce dei detenuti”. Lo scrive, su Facebook, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

“Quelle rivolte eterodirette per indurre il governo e il ministro Buonafede a varare il decreto svuota carceri del quale hanno beneficiato centinaia di boss mafiosi, furono sedate con grande fatica da servitori dello stato, spesso senza mezzi e in sotto organico, ora vedere che, mentre i boss sono a casa gli agenti vengono arrestati e sbattuti in prima pagina come i peggiori criminali, compromette l’immagine di un glorioso corpo come quello della polizia penitenziaria – dice Marco Cerreto, coordinatore provinciale FdI Caserta, in relazione ai provvedimenti interdittivi nei confronti degli agenti della Polizia Penitenziaria che sedarono le rivolte scoppiate al carcere di Santa Maria CV durante le misure anti Covid -. Non volendo entrare nel merito dell’attività della magistratura, che come è giusto che sia dovrà svolgere le sue indagini e chi ha sbagliato deve pagare, riteniamo che ad essere denigrato con questa maxi operazione mediatica sia il corpo tutto e questo è inaccettabile“.

(Com/Vid/ Dire)