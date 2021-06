Carabinieri arrestano ex marito violento

Questa notte a Ercolano i militari della Stazione di Portici hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e stalking un 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo ieri sera si è presentato presso l’abitazione della suocera e lì ha trovato la sua ex moglie. Alla presenza di diversi parenti, ha cominciato a minacciare la donna e a strattonarla per poi spingerla facendola cadere a terra. I parenti hanno cercato di aiutare la vittima e hanno chiamato il 112. I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno accompagnato l’uomo in caserma e ascoltato tutti i testimoni. E’ intervenuto anche personale del 118 che ha medicato le lievi ferite della donna, molto provata dalla situazione.

L’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato al carcere di Poggioreale, dove dovrà rispondere ai magistrati dei reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.