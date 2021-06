Campi estivi, dal ministro Bonetti fondi ai Comuni per le famiglie casertane

«Abbiamo constatato con mano che, soprattutto dopo i mesi di lockdown o, comunque, di chiusure, i campi estivi rappresentano un momento importante per i nostri figli che, anche grazie al crollo del numero dei positivi hanno la possibilità di confrontarsi all’aperto con i loro coetanei, recuperando, almeno in parte, quelle occasioni di socializzazione che la pandemia gli ha sottratto. Partendo da queste basi, il ministro alla Famiglia Bonetti ha spinto ed ottenuto che fossero stanziati anche per quest’anno importanti contributi per tali iniziative. Una fetta consistente è stata destinata dal governo per la Provincia di Caserta dove anche quest’estate i Comuni potranno agevolare iniziative rivolte alle famiglie. Ringrazio la ministra Bonetti che ancora una volta dimostra di avere il polso di quelle che sono le esigenze reali delle famiglie». A dichiararlo il consigliere regionale Vincenzo Santangelo che fornisce anche l’elenco completo delle risorse che sono state destinate a ciascun comune della Provincia di Caserta.

Ecco l’elenco comune per Comune:

Ailano 2.441,20 €

Alife 16.683,77 €

Alvignano 9.967,10 €

Arienzo 13.244,51 €

Aversa 122.221,76 €

Baia e Latina 4.221,52 €

Bellona 15.834,07 €

Caianello 3.709,00 €

Caiazzo 11.059,57 €

Calvi Risorta 11.909,27 €

Camigliano 4.949,83 €

Cancello ed Arnone 14.148,16 €

Capodrise 30.359,87 €

Capriati a Volturno 3.331,36 €

Capua 37.845,32 €

Carinaro 18.558,50 €

Carinola 13.082,66 €

Casagiove 26.583,43 €

Casal di Principe 59.276,61 €

Casaluce 26.583,43 €

Casapesenna 17.776,24 €

Casapulla 21.323,39 €

Caserta 150.477,62 €

Castel Campagnano 3.088,59 €

Castel di Sasso 2.144,48 €

Castel Volturno 71.024,03 €

Castello del Matese 2.886,28 €

Cellole 17.614,39 €

Cervino 11.733,94 €

Cesa 27.055,49 €

Ciorlano 418,12 €

Conca della Campania 2.211,91 €

Curti 15.820,58 €

Falciano del Massico 7.296,62 €

Fontegreca 1.726,37 €

Francolise 10.223,36 €

Frignano 25.234,71 €

Gallo Matese 647,39 €

Galluccio 3.978,75 €

Giano Vetusto 1.281,29 €

Gioia Sannitica 6.905,49 €

Grazzanise 17.385,11 €

Gricignano di Aversa 39.585,18 €

Letino 971,08 €

Liberi 1.780,32 €

Lusciano 41.783,60 €

Macerata Campania 25.342,60 €

Maddaloni 97.985,11 €

Marcianise 100.008,20 €

Marzano Appio 3.317,87 €

Mignano Monte Lungo 5.907,43 €

Mondragone 70.673,36 €

Orta di Atella 95.921,56 €

Parete 32.018,81 €

Pastorano 7.391,03 €

Piana di Monte Verna 3.601,10 €

Piedimonte Matese 21.701,04 €

Pietramelara 9.778,28 €

Pietravairano 5.920,92 €

Pignataro Maggiore 12.111,58 €

Pontelatone 3.385,31 €

Portico di Caserta 21.876,37 €

Prata Sannita 2.481,66 €

Pratella 2.508,63 €

Presenzano 3.695,52 €

Raviscanina 2.414,22 €

Recale 18.909,17 €

Riardo 4.761,01 €

Rocca d’Evandro 6.689,69 €

Roccaromana 1.389,19 €

Rocchetta e Croce 917,14 €

Ruviano 3.587,62 €

San Cipriano d’Aversa 33.704,72 €

San Felice a Cancello 44.750,81 €

San Gregorio Matese 1.483,60 €

San Marcellino 40.866,47 €

San Marco Evangelista 17.830,19 €

San Nicola la Strada 52.114,86 €

San Pietro Infine 1.578,01 €

San Potito Sannitico 4.167,57 €

San Prisco 32.814,56 €

San Tammaro 16.144,28 €

Sant’Angelo d’Alife 4.477,78 €

Sant’Arpino 41.554,32 €

Santa Maria a Vico 36.968,64 €

Santa Maria Capua Vetere 73.586,62 €

Santa Maria la Fossa 5.839,99 €

Sessa Aurunca 39.747,02 €

Sparanise 16.710,74 €

Succivo 22.901,41 €

Teano 22.914,89 €

Teverola 42.714,23 €

Tora e Piccilli 1.416,16 €

Trentola Ducenta 57.213,05 €

Vairano Patenora 13.622,16 €

Valle Agricola 768,78 €

Valle di Maddaloni 6.136,71 €

Villa di Briano 20.244,41 €

Villa Literno 32.113,22 €

Vitulazio 21.013,19 €