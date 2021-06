Aversa. Pista atletica, FdI: “Mentre l’amministrazione Pd studia e scatta selfie, la città muore!”

Il locale circolo di Fratelli d’Italia di Aversa Sta seguendo con grande attenzione quel che sta avvenendo circa la edificanda pista di atletica. Attenzione finalizzata alla salvaguardia del diritto alla salute inteso sia relativamente alla possibilità per i nostri atleti di allenarsi sia in relazione al purtroppo noto incendio che ha interessato l’area ove dovrà essere edificata. In effetti la catastrofe ambientale era stata ampiamente prevista in commissione consiliare sport allorché in audizione con l’assessore all’ambiente e, purtroppo, i colpevoli ritardi nella caratterizzazione degli stessi hanno consentito a delinquenti di appiccare l’incendio di materiali altamente tossici. Emblematica è la missiva inviata dall’omologo assessorato all’ambiente del comune di Carinaro al nostro ente ove si stigmatizzano i ritardi e le omissioni che hanno determinato l’incendio e, ad ora, hanno determinato maggiori tempi e costi per la rimozione del materiale combusto. Attendiamo con rassegnazione quelle che saranno le risposte alla interrogazione proposta dal Consigliere Santulli anche al fine di definire ancor di più le responsabilità. Ma mentre l’amministrazione targata Pd studia e scatta selfie, la città muore!

Sull’argomento si registra anche la posizione del sen. Claudio Barbaro, parlamentare di Fdi e presidente di Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI: “sono vicino al circolo territoriale aversano di Fratelli d’Italia in questa battaglia che, contemporaneamente, è non solo a tutela del diritto allo Sport ma anche di quello alla salute e all’ambiente. Confido in una risoluzione efficace del problema, nel rispetto della ponderazione ed oculatezza necessaria nell’impiego delle risorse pubbliche, ma al tempo stesso sono a disposizione del territorio, sia come senatore che come presidente di ASI, per ogni possibile intervento afferente le mie prerogative”.

“Ringrazio il Senatore Claudio Barbaro, il commissario provinciale FdI Marco Cerreto e il consigliere regionale Alfonso Piscitelli, che si sono subito attivati, garantendoci il loro pieno supporto per portare la tanto attesa pista di atletica ad Aversa – conclude Cannavale -. Ci tengo a precisare che lo sport non ha nessun colore politico e la realizzazione della pista di atletica e un bene di tutti, spero che insieme a tutti, nessuno escluso, riusciamo a realizzare un sogno che tutti gli atleti aversani aspettano da tanti anni”.