Stamane un gruppo di parcheggiatori abusivi ha preso possesso di Piazza della Pace, nelle vicinanze del Tribunale Napoli Nord, riaprendola al pubblico per la sosta dell’auto.

L’accesso della stessa risultava off-limits in quanto c’è un pericolo di crollo per via della cavità emersa dopo che fu estratto il tufo per la realizzazione del Castello Aragonese. Sul posto si stanno recando gli agenti della Polizia locale per delimitare l’area.