Aversa. Occupazione gratuita suolo pubblico, FdI: “prorogare sino a settembre”

“Come Fratelli d’Italia ho depositato la mozione in linea con quanto proposto nel primo lockdown dell’anno scorso, con oggetto: ‘Proroga della concessione gratuita dell’occupazione suolo pubblico fino al 30 settembre’”. Così il commissario e consigliere comunale Alfonso Oliva.

“Poiché con delibera n.131 del 28 aprile 2021 l’attuale giunta ha concesso l’occupazione gratuita del suolo pubblico per le attività commerciali quali pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, che durante il lockdown hanno, purtroppo, patito notevoli danni economici, fino al 30 giugno 2021; in questo mese gli esercenti che hanno aderito a tale iniziativa si sono ulteriormente impegnati economicamente investendo le proprie economie per gli arredi ed allestimenti esterni al fine di incrementare le vendite. E visto lo stato di emergenza nazionale per la pandemia che è prorogato fino al 31 luglio 2021; abbiamo proposto all’amministrazione, per favorire la Ripresa economica di dette attività, di compiere tutti gli atti conseguenziali per prorogare al 30 settembre tutte le concessioni di occupazioni di suolo pubblico già rilasciate con l’esenzione dalla relativa tassa”.