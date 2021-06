Aversa. M5S: “Salvaguardare altare maggiore della chiesa della Maddalena”

“E’ recentissima la denuncia dell’associazione “In Octabo” in merito all’abbandono e al degrado in cui versa la chiesa della Maddalena e, aggiungiamo noi attivisti del Movimento 5 Stelle che da tempo ne abbiamo fatto un argomento di interesse per la collettività, tutto il comprensorio dell’Ex Manicomio di Aversa, cercando di salvare tutto il salvabile di quell’area ormai in rovina. La chiesa, del XIII secolo, saccheggiata più volte, rischia di perdere anche quelle poche opere, ma di grande valore, che ancora rimangono ma che versano in uno stato di pietoso abbandono e non curanza da parte degli organi preposti, ghiotte prede per sciacalli senza scrupoli, pronti a trafugare anche queste ultimi reperti rimasti”. Così, in una nota stampa, il M5S Aversa. Gli attivisti hanno inviato una lettera all’assessore ai Beni Culturali di Aversa; alla Soprintendenza Beni Culturali, al Comando Carabinieri – Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale, al Vescovo di Aversa e all’ASL CE.

“La situazione è critica e, cosa ancor più grave, tristemente nota, per cui chiediamo, agli Enti preposti, di muoversi in maniera celere per evitare l’irreparabile ed assicurare la custodia delle opere che, come da noi più volte manifestato, sono a rischio furto e come ora denunciato da “In Octabo” sono già state, addirittura, spostate e preparate per svanire nel nulla. Non possiamo piangere nuovamente sul latte versato, rammaricandoci di non aver fatto quanto potevamo. Il Movimento 5 stelle, chiede, ancora una volta, a gran voce l’intervento delle autorità preposte sperando di non dover scrivere, la prossima volta, “noi ve lo avevamo detto”, proponendo di smontare le statue, quelle ancora montate, dell’altare e il paliotto e depositarle presso il Museo Diocesano o in altro luogo sicuro. Sperando che questo appello del Movimento 5 Stelle non rimanga l’ennesimo inascoltato, auspichiamo l’intervento immediato delle autorità preposte e la messa in opera della soluzione migliore per salvaguardare quel che resta di quel nostro patrimonio culturale ormai in rovina”.

(foto copertina: Nicola Baldieri)