Aversa. Festa della Musica, la disavventura di Alfonso Castaldo: “Pianobar tra le auto”

Altri guai per la Festa della Musica, l’evento dove si celebra la musica all’insegna della gratuità. Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del caso della Vascover band costretta a non esibirsi, anche stasera qualche altro cantante ha dovuto fare ‘dietrofront’.

Stiamo parlando di Alfonso Castaldo, cantante aversano, che stasera dalle 20 alle 22 aveva in programma un piano bar in via Roma – Arco dell’Annunziata. Tutto pronto col palchetto, la pianola, soundcheck. Si parte. Tutto fila liscio fino alle 21 quando, inspiegabilmente, via Roma viene aperta al traffico veicolare. Alfonso va avanti qualche minuto, poi decide di smettere per non mettere a repentaglio la sua sicurezza. Così termina in anticipo il suo pianobar.

Raggiunto telefonicamente, Alfonso ha espresso tutta la sua delusione: “Si vuole dare voce ai tanti artisti aversani. Scendiamo in strada senza percepire un euro, può anche passare, però la sicurezza prima di tutto. Mi dispiace anche di aver visto poca gente per strada. Poca pubblicità da chi ha organizzato. Così non va”.

Anche due cantanti, che avevano il palchetto lungo via Roma, sono stati costretti a terminare in anticipo la loro serata per il traffico di auto creatosi in via Roma.