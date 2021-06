Aversa. Eutanasia legale, si costituisce il comitato promotore

È in fase di formazione il comitato promotore della raccolta firme per la Legge sull’eutanasia legale. Oltre agli autenticatori, Carmine Palmiero ed Eugenia d’angelo, faranno parte del Comitato Ivan Giglio, Enrico Rao, Roberto Maria Turco e Francesca Pisano.

Visto il grande interesse suscitato dal tema, gli organizzatori si incontreranno Giovedì 1 Luglio alle ore 19 presso il Bar Cimarosa in Piazza Mazzini per dare la possibilità a chi volesse di partecipare attivamente alla raccolta firme. Orbene in quella occasione i cittadini che sono interessati avranno la possibilità di aderire come volontari per la raccolta firme che scadrà a Settembre del 2021.