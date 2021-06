Aversa. Attacchi all’assessore Caterino: la solidarietà della maggioranza

“Solidarietà all’assessore Elena Caterino per lo scomposto attacco di chi in questa consiliatura non ha mosso un dito per smuovere l’iter della pista d’atletica, concentrandosi unicamente su una incomprensibile battaglia al responsabile unico del procedimento, nonostante per mesi sia stato l’unico consigliere ad avere una delega operativa. Esprimiamo pieno sostegno all’azione di denuncia presso le autorità competenti perché troviamo alquanto inquietante che scoppi un incendio, probabilmente doloso, a pochi giorni dall’annuncio della procedura, ormai in fase finale, per la caratterizzazione dei rifiuti nell’area”. Così, in una nota i consiglieri comunali di maggioranza.