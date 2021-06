Aversa. Ambito C6, l’assessore Di Santo incontra i sindacati

Si è tenuto ieri mattina, nella sala della memoria del Comune di Aversa, l’incontro tra l’Assessore delle politiche sociali, il prof. Di Santo e i rappresentanti della Cgil, dott.ssa Ricciardi, della Uil, dott. Mangiacapra, e della Cisl , dott. Della Rocca e dott.ssa Perinelli.

La discussione è stata avviata con lo spirito di convinzione di superare ogni sterile e inutile polemica e di concentrarsi unitariamente sulle tante questioni aperte sui temi sociali, vero e sostanziale punto comune del Tavolo. L’Assessore Di Santo ha introdotto la discussione, illustrando Il Piano di Zona dell’Ambito C6, nel metodo e nell’azione, sostenendo quanto esso possa avere ancora beneficio dalla essenziale collaborazione del mondo sindacale nel suo complesso, in particolar modo nella fase a venire di applicazione dei Tavoli dei competenza.

Il dott. Della Rocca ha sottolineato l’importanza del Sindacato come portavoce del contesto reale del territorio, cosi come la dott.ssa Perinelli segnalava il valore del ruolo del Terzo Settore. Il dott. Mangiacapra, al contempo poneva l’attenzione su alcuni segmenti del sociale da osservare con attenzione nel tempo della pandemia, in particolar modo le trasformazioni nel mondo sanitario. La dott.ssa Ricciardi ha introdotto nella discussione le questioni legate agli effetti della pandemia sul mondo della scuola e dell’apprendimento così come sull’incremento della disparità di genere.

Tutti i convenuti hanno trovato nella lotta alle disuguaglianze il punto di sintesi, ora più che mai, per una rinnovata collaborazione attiva tra Ente, Ambito e Sindacato in una sorta di Alleanza per la Rinascita del Sociale nella provincia di Caserta.

Nelle prossime settimane il Tavolo sarà riconvocato per affrontare nel concreto le questioni per le quali oggi la discussione e la riflessione hanno visto la luce.