Aversa. Al via la raccolta farmaci scaduti e pile esauste

Dopo il servizio per la raccolta di indumenti e tessili, dopo quello per la raccolta degli oli vegetali esausti, partirono anche gli altri due servizi accessori: raccolta farmaci scaduti e pile esauste

“I medicinali scaduti e/o le pile esaurite non devono essere buttati nel cassonetto dell’indifferenziata: i principi attivi presenti al loro interno possono danneggiare il sottosuolo e produrre gravi danni all’ambiente – dice l’assessore alle politiche ambientali Elena Caterino -. Nel territorio comunale saranno posizionati appositi contenitori all’interno dei quali sara’ possibile smaltire correttamente questi rifiuti speciali. I contenitori per i farmaci scaduti saranno posizionati in tutte le farmacie. Quelli per le pile esauste saranno invece posizionati presso tutti i tabacchi del territorio comunale. In più ci saranno altre due postazioni strategiche: una pressa la casa comunale e l’altra presso il comando della polizia municipale”.