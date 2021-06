Aversa. Abbandono chiesa Complesso della Maddalena, il commento del sindaco Golia

“Il Fatto Quotidiano ha portato alla ribalta nazionale lo stato di degrado e abbandono in cui versa la chiesa presente nel Complesso della Maddalena, molti accusano le istituzioni di essere indifferenti. Questa accusa, però, non mi tange in quanto da quando ci siamo insediati ho cercato in ogni modo (e ottenuto) di creare sinergie istituzionali che permettessero di recuperare l’area e renderla viva e funzionale. Ho varcato più volte le soglie dell’Asl, degli uffici regionali, di Palazzo Santa Lucia per spiegare la strategicità del giardino e dei suoi immobili, per chiedere che l’intervento venga finanziato prima con i Pinqua e oggi con il Pnrr”. Così, in un post, il sindaco Golia.

“Mi auguro che il clamore che sta suscitando il lavoro di denuncia, sempre puntuale, dell’amico Nicola Baldieri e dell’Associazione In Octabo porti chi di dovere a prendere atto che quello straordinario patrimonio pubblico non può esser lasciato andare in malora ma che rimesso a nuovo può diventare un polo fondamentale per l’inclusione sociale e per il rilancio culturale ed economico dell’agro aversano e per l’intera regione. Noi continueremo a costruire sinergie istituzionali per restituire alla comunità quel luogo”.

(Credits photo: Nicola Baldieri)