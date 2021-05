Volley. La Gis Pall. Ottaviano pronta per la Serie A3

Ebbene sì. Si ricomincia. La Gis Pallavolo Ottaviano sarà ai nastri di partenza della prossima Serie A3 con ambizione e con un progetto tutto nuovo.

La parola al Presidente Raffaele Ugliano:

Presidente dopo un anno particolare, si riparte con la speranza che la stagione 2021/22 sia un vero e proprio Post-Covid. Che anno è stato?

“Si è trattata di un’annata molto molto dura, sia per quanto concerne l’aspetto gestionale sia per la tenuta psicologica dovuta alla particolarità del periodo. Più e più volte siamo stati colpiti dalla malasorte, come i numerosi casi di positività che abbiamo avuto tra gli atleti ed alcuni dirigenti, o come la serie di infortuni che nel nostro momento migliore della stagione ci ha privati di alcuni elementi in particolare del nostro giocatore di punta Tino Hanzic. Per non parlare del fastidio a livello psicologico che si è creato per il fatto di dover fare tamponi rapidi 2 volte a settimane per l’intero arco della stagione. Ma alla fine solo l’amore sviscerato che nutriamo per questo sport ci ha consentito di resistere e portare a termine l’annata agonistica.”



La scorsa stagione la sua formazione era formata da tutti giovani emergenti e del territorio. La prossima stagione sarà durissima con tante squadre che si stanno rinforzando. Che Gis ci aspetta?

“La stagione da poco conclusa consentiva di fare un particolare ragionamento, in conseguenza del blocco delle retrocessioni. Ovvero puntare su un gruppo di giovani provenienti dal nostro settore giovanile in aggiunta ad un altro formato da giocatori esperti in grado di far crescere e mettere in evidenza atleti che nelle prossime stagioni possono costituire l’ossatura portante della squadra. Il prossimo campionato sarà invece molto più impegnativo in quanto le retrocessioni saranno tre per girone più una quarta che dovrebbe venire fuori dallo spareggio tra le quest’ultime dei due gironi. È chiaro quindi che va allestita una squadra di caratura completamente diversa da quella dello scorso anno.”



Questione Palazzetto. La Gis dove giocherà il prossimo anno?

“Abbiamo partecipato ad inizio anno alla procedura di gara indetta dal comune di Ottaviano per l’affidamento della gestione del palazzetto dello sport e siamo risultati vincitori. A brevissimo firmeremo la convenzione d’incarico dopodiché partiremo con i lavori necessari ad ottenere l’agibilità e l’omologa dalla Lega Volley per disputare le prossime gare interne nel nostro impianto.Ringrazio l’Assessore allo sport Prof. Biagio Simonetti e l’amministrazione comunale tutta per aver portato avanti con tenacia il processo di affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi esistenti sul territorio comunale. Ma non ci fermeremo solo a questo, infatti stiamo già lavorando ad un progetto ben più ampio in grado di trasformare ed ampliare l’attuale palazzetto, di concerto con La FONDAZIONE ACHILLE SCUDIERI, verso la quale esprimo profonda gratitudine per la vicinanza ed il sostegno da sempre mostratoci durante questo nostro percorso.”



Chiudiamo con una bomba. Arriverà qualche top Giocatore alle falde del Vesuvio?

“In primis sento il bisogno di ringraziare tutti gli sponsor, indistintamente, che nonostante il periodo di grosse difficoltà economiche ci hanno consentito di portare a conclusione il campionato e ci consentiranno di essere ai nastri di partenza anche per nella prossima stagione. Proclami non sono abituato a farne ma posso dire che stiamo lavorando con il DS Cozzolino e la nostra guida tecnica all’allestimento di una buona squadra ed a breve ci saranno delle novità. Forza Gis!”.