Villaricca. Trovato morto in strada serpente lungo oltre 1 metro

I Carabinieri forestali del nucleo CITES di Napoli hanno rinvenuto un serpente del grano nei pressi di Corso Europa nel Comune di Villaricca. Un cittadino ha trovato il serpente agonizzante ed ha avvertito i Carabinieri.

I militari quando sono arrivati hanno purtroppo verificato il decesso del rettile (avente lunghezza di circa 120 cm.) e lo hanno identificato come appartenente alla specie Elaphe guttata (Serpente del grano). L’esemplare, specie alloctona in quanto non rientrante nella fauna italiana, presentava alcune lesioni sul corpo che risultavano purtroppo fatali.

Per verificare le cause del decesso nonché identificare gli autori dell’abbandono, la carcassa veniva sequestrata (violazione degli artt. 544/ter e 727 c.p.) e consegnata, per i successivi rilievi, all’ASNA1 – Ospedale Veterinario sito in Napoli.

I casi di abbandono di animali esotici avvengono spesso e questo malcostume è dovuto soprattutto dalla circostanza che questi esemplari vengono acquistati senza alcuna conoscenza sulle necessità biologiche e gestionali che i predetti animali richiedono.