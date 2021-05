(VIDEO) Villa di Briano. Atti vandalici in Piazzetta Fontana

Atti vandalici in Piazzetta Fontana, appena restaurata. Il tutto è stata ripreso dalle videocamere poste in zona. Il filmato è già stato consegnato alle forze dell’ordine che hanno avviato le fasi di identificazione dei soggetti.

“Proprio stamattina ho scritto un post dove chiedevo ai cittadini di avere cura delle piazze, appena riportare a nuova luce – dice il sindaco Della Corte -. Questi ragazzi sono, invece, intenti a rovinare un bene pubblico, nei quali sono stati investiti soldi pubblici, che provengono dalle nostre tasse, dalle nostre tasche. “Bene comune” significa “bene di tutti” e non “bene di nessuno”. Vi mostro queste immagini per sensibilizzare le coscienze dei cittadini brianesi ed in particolare dei genitori di questi giovanotti. Di questo passo Villa di Briano non andrà mai avanti. Per quanto possano sembrare immagini gravi ma non delittuose, in realtà lo sono. Sono immagini delittuose! Immagini che offendono i cittadini brianesi onesti, che sperano in un cambiamento, in una Villa di Briano migliore, più pulita, più sana, con più prospettive per i giovani e per il futuro. Distruggere il bene pubblico non è la strada giusta, è solo la misura dell’inciviltà, dell’ignoranza e della povertà di vedute che abbondano nelle nostre realtà. Guardo queste immagini e sto male. Perdonate lo sfogo, ma di prospettive ne vedo ben poche. Fortunatamente i sistemi di videosorveglianza ormai non perdonano! Vi preannuncio che il video è già stato consegnato alle forze dell’ordine: se i genitori non sanno impartire l’educazione ai loro figli, ci penseranno i carabinieri a fare capire loro cosa è giusto e cosa e sbagliato”.