(VIDEO) Vaccino e turismo, le parole dell’assessore regionale Casucci

“Non si può sostenere un progetto senza pensare al contesto nel quale si colloca questa progettualità. Abbiamo immaginato un percorso di turismo sostenibile, turismo lento, attivo, all’interno del quale uno dei poli centrali sarà proprio Pollica. Qui c’è una via silente, quella del cicloturismo, e noi abbiamo dato particolare significato a questi percorsi, immaginandoli come cammini e sentieri anche cicloturistici”. Lo ha annunciato l’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, interpellato dalla Dire a margine dell’evento Mediterraneità, organizzato in occasione della giornata mondiale della biodiversità per presentare il nuovo campus ‘Paideia’ del Future Food Institute che avrà sede nel castello dei principi Capano di Pollica (Salerno).

“La differenziazione biologica è il presupposto della sostenibilità e la Regione Campania – ha spiegato – ha sviluppato un percorso di intervento e riflessione su questi argomenti. La dieta mediterranea è un frammento di queste riflessioni, vi sono delle occasioni ulteriori, e il nostro piano turismo 2021 lo racconta, che coniugheranno i temi della sostenibilità con quelli della compatibilità turistica in una prospettiva di bellezza”.

“Questo territorio è già Covid free. Basta venirci, è un territorio fisiologicamente vocato alla disciplina, alla sicurezza, al distanziamento, alla meditazione: curare l’anima per curare il corpo. Ma qui ci saranno misure specifiche di carattere sanitario. I numeri ci portano già ad avere una maggiore tranquillità e questo territorio, come gli altri della costiera cilentana, sarà presto oggetto di interesse tramite gli hub vaccinali – sottolinea l’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci -. Il Cilento è un modello, un paradigma, contiene tutto: le aree interne, le aree costiere, le bandiere blu, contiene l’idea di un patrimonio materiale e immateriale Unesco, tradizioni, opportunità legate alle tradizioni. È una memoria – ha spiegato – che si traduce in una formazione del futuro. L’argomento formativo e pedagogico del nostro piano turismo 2021 vede nel Cilento uno dei riferimenti fondamentali della propria declinazione”.

(Nac/ Dire)