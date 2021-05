(VIDEO) Teverola. Le iniziative dell’assessorato all’ambiente

“In queste ore sono ripresi gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico, con particolare attenzione alle periferie. Da pochi giorni abbiamo provveduto ad installare anche i contenitori per lo smaltimento degli oli esausti”. Così Alfonso Fattore, assessore alle politiche ambientali, nel ricapitolare le ultime iniziative messe in campo dal suo assessorato.

“Per incentivare la raccolta, abbiamo organizzato un’iniziativa che si terrà a maggio: i cittadini saranno invitati a consegnare una bottiglia di olio e in cambio riceveranno l’imbuto dotato di filtro ideale per il travaso. Stiamo provvedendo, in questi giorni, a inviare ai proprietari dei fondi incolti situati nel territorio comunale che versano in condizioni di degrado, raccomandate per intimare alla pulizia dei terreni, al fine di prevenire eventuali roghi con l’avvicinarsi della stagione estiva”.