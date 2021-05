“Non si possono dare debiti e bocciare in questo anno così difficile. Chiediamo che il Ministero faccia gli interessi degli studenti e non dei privati. Dobbiamo rientrare a scuola in sicurezza”. Sono le voci di alcuni studenti scesi in piazza davanti al Ministero dell’Istruzione per chiedere tra le altre cose un rientro in classe in sicurezza.

(Agenzia Vista)