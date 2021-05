(VIDEO) Strage Capaci, Giannini: “Vittime sono per noi esempio di vita”

“La memoria è sempre viva”. Lo ha detto il capo della polizia, Lamberto Giannini, intervenendo alla caserma ‘Pietro Lungaro’ di Palermo, sede del reparto scorte, nel giorno in cui si commemorano le vittime della strage di Capaci e via D’Amelio. Ritornando con la mente a quei giorni del 1992, Giannini ha ricordato i sentimenti di “dolore, rabbia e fortissima volontà di continuare a servire il Paese ancora più intensamente, seguendo – ha sottolineato – l’esempio dei nostri martiri”. Dopo avere citato i nomi di tutte le vittime della strage di Capaci e di via D’Amelio, il capo della polizia ha aggiunto: “Loro continuano a essere per noi l’esempio di ciò che significa vivere in nome di un principio, nella più completa consapevolezza dei rischi che si corrono”.

(Sac/ Dire)