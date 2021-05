(VIDEO) Covid, Ricciardi: “Astrazeneca sicuro. Speriamo non arrivi altra variante. Da Cina poca trasparenza”

“Astrazeneca è un vaccino certamente sicuro. Ha avuto una serie di vicissitudini sia regolatorie che comunicative molto svantaggiose, ma la realtà è che di fatto questo è un vaccino molto sicuro e molto protettivo”. Risponde così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, interpellato nel corso di una video intervista rilasciata all’agenzia Dire in merito alla notizia delle operazioni di dissequestro e restituzione dei vaccini AstraZeneca (lotto ABV 2856) da parte del Nas, su tutto il territorio nazionale, sequestrati a marzo su disposizione dell’autorità giudiziaria a seguito della segnalazione riferita al caso del sottufficiale della Marina Militare, Stefano Paternò, morto dopo essersi vaccinato.

Un’estate serena e un autunno senza nuove ondate di Covid-19? Per Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, sarà possibile solo se si rispetteranno tre condizioni. “Dipende molto da noi e sostanzialmente da tre cose- ha detto Ricciardi nel corso di una video intervista rilasciata alla Dire- l’accelerazione della campagna vaccinale, per vaccinare quante più persone possibile; il mantenimento delle misure di sicurezza e delle cautele, come l’uso delle mascherine, le norme igieniche e il divieto di assembramenti soprattutto al chiuso”.

Per Ricciardi bisogna poi avere “la speranza che non arrivi una variante più contagiosa e infettiva”. Al momento “preoccupa quella indiana, che sta prendendo il sopravvento in Gran Bretagna, quindi bisogna essere molto attenti alla mobilità”, ha concluso.

“La mia impressione è che molto sia stato detto, ma che qualcosa in più debba ancora essere scoperto”. Risponde così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, interpellato nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire in merito alle parole di Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale di Malattie infettive e consigliere della Casa Bianca sul Covid, che nei giorni scorsi si è detto “non sono convinto dell’origine naturale del virus”.

“Fauci non ha detto che il virus è nato in laboratorio- ha proseguito Ricciardi- ha detto che bisogna approfondire perché non è certo al 100%. C’è stato un lavoro straordinario, pubblicato a marzo dello scorso anno, in cui praticamente si esclude la artificialità del virus, ossia che sia stato fabbricato in laboratorio”. Invece, che “le autorità locali cinesi in una prima fase non siano state proprio trasparenti questo è evidente, per cui sono d’accordo con Fauci: c’è bisogno di trasparenza e c’è bisogno di approfondimento”, ha concluso Ricciardi.

(Cds/Dire)