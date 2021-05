(VIDEO) Comunali Napoli, Iannone: “ora vero cambio col centrodestra”

Il no dell’ex ministro Manfredi a Pd e Cinquestelle “certifica il fallimento di trent’anni di amministrazione di centrosinistra” a Napoli: “E’ l’occasione giusta per i napoletani di cambiare veramente affidando l’onore di governare al centrodestra”. Lo dice Antonio Iannone, senatore di Fdi e segretario regionale del partito in Campania. Interpellato dall’agenzia Dire, Iannone osserva: “Pd e Cinquestelle hanno invitato l’ex ministro Manfredi a essere il comune candidato a sindaco per Napoli. Lui ha rifiutato, dicendo che la città non è in condizioni di essere amministrata per quella che è la pesantissima situazione debitoria dell’ente che praticamente è al default. Manfredi ha certificato il fallimento di trent’anni di amministrazione di centrosinistra e di De Magistris perché il centrodestra non è mai governato questa città”.

Oggi, aggiunge, “è l’occasione giusta per i napoletani di cambiare veramente affidando l’onore di governare al centrodestra”. Per Iannone “è paradossale che oggi il centrosinistra si ponga il problema di un provvedimento salva Napoli quando per anni hanno dimenticato questa città che è la capitale del Sud. Proprio io- ricorda- due anni fa proposi un intervento per mettere in condizione gli amministratori di oggi di non soffrire delle scelte sbagliate e delle situazioni debitorie create dalle precedenti amministrazioni con una cessione del patrimonio allo Stato in cambio dell’azzeramento del debito”.

(Anb/ Dire)