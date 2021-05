(VIDEO) Calcio Femminile. Il Napoli e la salvezza da conquistare all’ultima giornata

Ci sarà da soffrire ancora per centrare la salvezza, il Napoli Femminile pareggia in casa del Verona ed il San Marino che vince a Bari accorcia le distanze. Azzurre ora un punto avanti e con lo scontro diretto a favore ma si deciderà tutto all’ultima giornata (Napoli-Roma e San Marino-Fiorentina).

Lo zero a zero in casa del Verona ha lasciato l’amaro in bocca al Napoli Femminile e ad Alessandro Pistolesi spetta il compito di rasserenare gli animi in vista dell’ultima di campionato contro la Roma: “Se ci avessero detto che avremmo avuto questa classifica a 90’ dalla fine ci avremmo messo la firma. Certo, tutti avremmo voluto chiudere già il discorso ma vorrà dire che dovremo salvarci il “famoso” 23 maggio. Peccato per le squalifiche che limiteranno le scelte in occasione del match contro le giallorosse, ma le ragazze si faranno trovare pronte per centrare il tanto agognato obiettivo”.