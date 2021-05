(VIDEO) Black out mediatico e fuoco incrociato: fra Israele e Hamas è scontro a oltranza

Ancora una notte di raid aerei dallo Stato ebraico e lanci di missili da Gaza. Sabato l’esercito israeliano ha contattato gli uffici di Al Jazeera e dell’Associated Press per avvisare di un attacco imminente al palazzo che ospita i loro uffici di Gaza City. Ai giornalisti è stata data un’ora di tempo per evacuare il grattacielo, che è stato raso al suolo. Per Israele anche questo edificio era una copertura per attività legate ad Hamas.

Jawad Mehdi, proprietario della torre al Jala, aveva chiesto altri dieci minuti perché i giornalisti potessero prendere le loro attrezzature, ma la breve dilazione è stata rifiutata. Colpita dall’aviazione israeliana, la struttura di 12 piani, che ospitava anche altri uffici e appartamenti residenziali, è crollata in un’enorme nuvola di polvere.