Vaccino in Campania, prima dose a 1,8 milioni di cittadini

Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 1.877.588 cittadini. Di questi 743.161 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.620.749, 54.379 più di ieri. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi regionale. I vaccinati con la prima dose tra gli over 80 non deambulanti sono ad oggi 39.957, il 75,5% di coloro che hanno aderito alla campagna vaccinale. Prima dose anche a 378.151 over 70 (89,4%), 447.024 ultrasessantenni (84,4%) e 382 fragili (84,9%).

(Nac/Dire)