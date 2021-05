Vacanze a Marsa Alam: la meta perfetta

Torna il tempo di viaggiare: tra le mete più richieste l’Egitto ed in particolare Marsa Alam sul Mar Rosso. Una location così bella e speciale ed infatti è notizia di questi giorni, il governo egiziano ha deciso di impegnarsi in modo massivo, a vaccinare la popolazione locale entro fine maggio in questo modo il turista è più sicuro, si tratta infatti di una di quelle zone chiamate “bolle Covid free” con regole ad hoc: tampone prima di accedere ai resort e prima di riprendere il volo per l’Europa, occupazione ridotta delle stanze negli alberghi. Per questo e tanti altri motivi Eden Viaggi anche quest’anno è pronta a partire con tantissimi turisti per Marsa Alam.

Marsa Alam: perchè andare in vacanza

Marsa Alam è una delle mete d’Egitto più belle ed affascinanti, infatti si tratta di una location il speciale nata attorno ad un vecchio borgo di pescatori. Oggi si tratta di una delle località egiziane più amate per tutto ciò che rappresenta il Mar Rosso e la perfetta organizzazione locale. Indubbiamente è la meta perfetta per chi ama il mare e gli sport d’acqua. Marsa Alam come ben sappiamo è situata prossimità del Tropico del Cancro, tra il Mar Rosso e il deserto del Sahara, è bellissima per la sua vegetazione ricca di palme e di mangrovie ed in particolare per il mare. Si tratta di uno specchio d’acqua trasparente di un azzurro incantevole ricco di pesci e della notissima barriera corallina. Per questo motivo qui i siti d’immersione sono davvero tanti: snorkelling e altri sport sono perfetti. Non solo: grazie ai venti particolari è zona ideale per windsurf, kite, vela.

Non solo Marsa Alam: le gite da scegliere

Tenuto conto che la meta principale del viaggio è Marsa Alam è anche vero che si può pensare a visitare il resto dell’Egitto almeno ciò che è possibile da questa splendida località.

Luxor : a 350 km da Marsa Alam, città ricca di storia, da visitare per ammirare l’Egitto del tempo che è stato e perdersi sperando di incontrare un Faraone.

: a 350 km da Marsa Alam, città ricca di storia, da visitare per ammirare l’Egitto del tempo che è stato e perdersi sperando di incontrare un Faraone. Deserto Orientale: una giornata speciale da organizzare con le guide locali. Perfetta ed imperdibile, il divertimento è assicurato. Ideale per gli amanti del brivido e della natura.

una giornata speciale da organizzare con le guide locali. Perfetta ed imperdibile, il divertimento è assicurato. Ideale per gli amanti del brivido e della natura. Abu Dabab: per chi ama il mare, una spiaggia differente dalle solite tutta da scoprire.

Da fare c’è tanto: da vedere molto. Una vacanza perfetta per ripartire con un viaggio da ricordare per sempre.