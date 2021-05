Trentola Ducenta. Pressioni ai vigili per evitare multe: assolto l’ex sindaco Sagliocco

‘Assolto perché il fatto non sussiste’. Questa mattina, la Seconda Sezione – collegio C del tribunale Napoli Nord, presieduta dal presidente Dott. Maffei, ha emesso la sentenza di assoluzione per l’ex sindaco di Trentola Ducenta Andrea Sagliocco indagato per alcune espressioni rivolte al comandante della polizia municipale ed alcuni agenti nelle quali chiedeva il perché delle multe emesse alle auto posteggiate all’esterno del suo studio professionale.

Sagliocco era indagato per alcune espressioni rivolte al comandante della polizia municipale Antonio Parisi, e ai marescialli Michele Pannulo, Alfredo Cangiano e Gennaro Stabile, nelle quali chiedeva il “perché delle multa a mia moglie, mi state mancando di rispetto”.

Il PM, dott. Sirignano, aveva richiesto la condanna ad un anno di reclusione, sostenendo la piena attendibilità dei quattro vigili urbani, tra cui il Comandante Parisi, che in dibattimento avevano sostenuto (come da capo di imputazione) che l’allora Sindaco Sagliocco “pretendeva che gli stessi non dovessero elevare contravvenzioni ai clienti del proprio studio medico in Trentola, così mancandogli di rispetto”.

Nell’avviso di garanzia venivano riportate, queste dichiarazioni: “Mi state mancando di rispetto. Le contravvenzioni si devono fare dappertutto ma pretendo che quando arrivate davanti al mio studio scendete dalla macchina, suonate il campanello e avvisate i miei clienti di spostare le macchine parcheggiate sul marciapiede altrimenti vuol dire che mi mancate di rispetto. Tengo già in tasca e in macchina altre contravvenzioni fatte ai miei clienti che saranno pagate da me. E poi vorrei sapere perché avete fatto la contravvenzione anche a mia moglie? Non avete riconosciuto la macchina? Vedete che mi mancate di rispetto?”

La difesa patrocinata dall’Avv. Alfonso Quarto ha sostenuto l’infondatezza dell’impianto accusatorio ed ha trovato accoglimento nella decisione del Tribunale, che ha riservato la motivazione.