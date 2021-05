Trentola Ducenta. L’idea di Cantile: “cittadino portavoce del proprio quartiere”

Interessante iniziativa quella comunicata dal consigliere di minoranza del consiglio comunale di Trentola Ducenta, Antonio Cantile nella diretta live di facebook: “moderato di quartiere dove ogni cittadino potrà sentirsi il portavoce delle esigenze del proprio quartiere”.

Il progetto, evidenzia Cantile, è rivolto ai quei cittadini che vogliono interessarsi “in prima persona” della risoluzione delle problematiche del proprio quartiere e presentare proposte per risolverle, un vero è proprio momento di confronto nel quale il cittadino, per il tramite dei consiglieri comunali del gruppo moderarti per Trentola Ducenta, potrà sentirsi al centro della vita politica della città. Tale iniziativa va ad aggiungersi ad altre iniziative già intraprese dal gruppo dei moderati, nelle quali i cittadini hanno potuto esporre la loro opinione sulle condizioni del proprio quartiere. Il consigliere ha colto l’occasione per ringraziare i cittadini che “in proprio” si adoperano per rendere il paese quanto più pulito possibile laddove dell’amministrazione comunale nonostante informata non provvede. Prendendo come esempio quanto accaduto nell’area adiacente la cabina del gas a Via Verdi, la quale seppur segnalata non ha visto alcun intervento da parte dell’amministrazione. Il Consigliere ha voluto poi soffermarsi sullo stato di abbandono degli uffici dell’ex pretura, ricordando che nella passata legislatura erano state stanziate delle risorse affinché quell’area potesse essere un luogo accessibile ai cittadini. Si è discusso anche della chiusura dei cimiteri che, a parere del consigliere, non ha avuto senso chiudere nonché della pubblicizzazione prematura di alcune iniziative poste in essere dall’amministrazione (casa dell’acqua, riattivazione trasporto pubblico su gomma, partecipazione a bandi e d altro ancora..) che a parere del consigliere andrebbero comunicate nella loro fase finale e non in quella embrionale.