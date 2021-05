Trasporti, domani anche lavoratori EAV aderiscono a sciopero nazionale

Domani, in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Uglfna, si fermeranno i lavoratori dell’Ente autonomo Volturno, società del trasporto pubblico locale della Campania. Alla base della mobilitazione il rinnovo del Contratto collettivo nazionale lavoro autoferrotranvieri. In considerazione delle fasce di garanzia il servizio Eav seguirà le seguenti modlità: Linee Vesuviane – dalle 6:17 alle 8:03 e dalle 13:17 alle 17:32; Linee Flegree – dalle 5:00 alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30; Metropolitana Piscinola-Aversa – dalle 6:00 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 20:00.

Durante l’orario di sciopero, specifica l’azienda, l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Sulle linee suburbane, invece, saranno garantiti i seguenti treni nelle 24 ore: Da Napoli per Benevento 07:00, 08:21, 21:13 Da Benevento per Napoli 05:44, 06:50 e 18:49. Dall’8 marzo il servizio ferroviario è sospeso e sostituito da bus della ditta A.M. Autoservizi Meridionali fino a nuovo avviso. E, infine, da Napoli per Piedimonte 07:50, 17:20 e 20:30. Da Piedimonte per Napoli 05:13, 06:29 e 17:21.

(Com/Gup/ Dire)