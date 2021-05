Totem e pannelli informativi per l’Ospedale Moscati di Aversa

Totem e pannelli informativi per l’Ospedale “G. Moscati” di Aversa. A donarli è stato il Rotary Club Aversa Terra Normanna che di concerto con la direzione sanitaria ha individuato in questi strumenti l’ulteriore service in favore del nosocomio aversano.

Dopo le donazioni di mascherine, camici ed altre utilità per fronteggiare nei mesi più bui l’epidemia da Coronavirus, il Club normanno, sabato 8 maggio, ha consegnato due totem posti all’ingresso della struttura e venti pannelli posti all’ingresso dei vari reparti, finalizzati ad una corretta informazione per l’utenza circa le prescrizioni previste in materia di Covid-19.

Con questa ulteriore attività messa in campo sono state utilizzate le residue risorse del fondo creato attraverso la raccolta “Coronavirus” per l’ospedale “G.Moscati” avviata nel corso dell’anno 2020. Un ringraziamento è stato inoltre rivolto a tutto il personale sanitario, attraverso la consegna di una targa in ricordo della giornata, per il costante impegno profuso nel contrasto al COVID-19.

In chiusura, ai presenti, è stato inoltre anticipato che, sempre nell’ottica dei service in tema di prevenzione e cura della salute, è prevista per sabato 15 maggio la donazione di un defibrillatore in favore della Casa di Cura “Sagliano” di Aversa.