Teverola. Al Maestro Improta il 7° DAN Kick Boxing

Grande soddisfazione per il Maestro Antonio Improta. Xtreme Fighting Championships gli ha conferito la cintura nera 7° DAN International di kick boxing.

Il teverolese è stato il pioniere, nel casertano, di questo sport da combattimento già nell’anno 1995, quando aprì, in via Pecorario in Teverola, la prima scuola di kick boxing in Terra di Lavoro. Attualmente, nell’ambito della disciplina sportiva specifica, è tra le strutture storiche campane.

“Il 7° DAN è un grado che attesta grande valore tecnico – afferma il Maestro Antonio Improta -. Sono onorato ed orgoglioso di aver raggiunto questo importante traguardo. Da 43 anni vivo nei circuiti dello sport da combattimento, prima come agonista, poi come insegnante. Ringrazio i tantissimi allievi che ho avuto l’onore di allenare in questi anni e che hanno dato lustro alla mia scuola ‘Boxing Teverola’, conseguendo titoli a livello nazionale, europeo, intercontinentale, mondiale ed olimpionico. Il mio augurio è che a settembre tutti possano ripartire definitivamente sia nel mondo del lavoro che in tutti gli sport”.