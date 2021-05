Task force a Miliscola e Miseno: la Polizia Municipale chiude 15 parcheggi

Nell’ambito di una programmata attività di controllo per il rispetto delle ordinanze sindacali contro la diffusione del Covid-19, il Comando di Polizia Municipale di Bacoli ha provveduto a porre sotto sequestro 15 parcheggi situati lungo la litoranea di Miliscola e Miseno.

Gli agenti, guidati sul campo dal comandante Marialba Leone, hanno constatato che nessuno dei titolari dei parcheggi era in possesso di titolo autorizzatorio. Sono scattati quindi i sigilli, la chiusura, e verbali da 5.000 €, per ognuna delle attività controllate. I sequestri giungono a valle di un lungo processo di sensibilizzazione alla legalità, promossa in sinergia tra il Comando di PM e l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, iniziata nel marzo 2020. Quando, più di un anno fa, il comandante Leone, incaricata dal sindaco anche di seguire il servizio Commercio, aveva diffidato tutte le attività di parcheggio presenti sul territorio di Bacoli. Esortando i titolari, anche attraverso incontri tenutesi in Municipio, ad uniformarsi alla legge. Ed in particolare alle norme commerciali, amministrative, ambientali, tributarie.

A distanza di un più di un anno, stamane, è stato riscontrato che 15 parcheggi esercitavano l’attività senza aver presentato la SCIA.

Nelle prossime ore si continuerà con i controlli a tappeto nello spirito di ripristinare la legalità. E tutelare chi lavora, nel rispetto delle regole.