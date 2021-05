Strage Capaci, Oliviero: “legalità sia stella polare della politica e della società”

“Le stragi di Capaci e di via D’Amelio, che insanguinarono Palermo nel 1992, sono una profonda cicatrice per l’Italia ma sono anche il simbolo della forte ribellione morale e civile contro la mafia e tutte le criminalità organizzate. Nel 29 esimo anniversario della Strage di Capaci, rinnoviamo l’impegno quotidiano della politica, al fianco della magistratura e delle forze dell’ordine, nel contrasto della criminalità organizzata e per promuovere la cultura della legalità che, particolarmente in Campania, deve essere la stella polare delle istituzioni e della società”. E’ quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero.

“Ricordiamo i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte, immenso patrimonio morale della nostra storia e della nostra comunità, per dare ulteriore forza alla lotta alla criminalità e per l’affermazione della legalità”- sottolinea il vertice dell’Assemblea legislativa regionale. Oggi sulla facciaa della Sede del Consiglio regionale e’ esposto un drappo bianco per ricordare le vittime della strage di Capaci e delle stragi di mafia del 1992.