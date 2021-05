Spaccia droga dalla finestra: denunciata

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Giovanni Tappia hanno notato una donna affacciata dalla finestra di un’abitazione che ha consegnato qualcosa ad un uomo in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di 4 involucri contenenti 4,2 grammi circa di marijuana e di 10 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della spacciatrice dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 330 euro.

F.B., 50enne napoletana già sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stata denunciata per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.