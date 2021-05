San Nicola la Strada è il primo comune a distribuire la card per i vaccinati

La Smart card di completamento della vaccinazione è un ulteriore valido strumento per garantire la ripresa in sicurezza delle attività economiche, culturali e sociali.

“Saremo i primi in provincia di Caserta a distribuire, la Card ai nostri concittadini che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino – dice il primo cittadino Vito Marotta -. Saremo i primi grazie all’impegno e alla competenza del nostro straordinario Nucleo Comunale di Protezione Civile che ha svolto un’azione quotidiana di supporto ai sannicolesi unitamente alla Polizia Municipale ed ha organizzato, in perfetta sinergia con la Direzione Generale dell’Asl di Caserta, il lavoro propedeutico alla consegna delle Card. Un servizio ai cittadini di cui andare orgogliosi! Nei prossimi giorni, quindi, dopo aver ricevuto un sms da parte della ASL Caserta, i nostri concittadini che hanno completato la vaccinazione potranno telefonare al numero 0823 452242 per concordare l’ora e la data del ritiro che avvera’ presso la sede della Protezione Civile in via Paul Harris n. 8/A (nei pressi del Comando della Polizia Municipale)”.