Scuola, Emilia-Romagna a ‘caccia’ di over 16: vaccino entro estate

Per evitare un ritorno del Covid in autunno l’Emilia-Romagna sta pensando di ‘intercettare’ con la campagna vaccinale anche gli studenti degli ultimi anni di scuola. In attesa dell’ok ai vaccini per gli adolescenti dai 12 anni in su oggi in fase di sperimentazione. “Continueremo a vaccinare anche a luglio agosto e settembre”, sperando “che si possa arrivare presto alla vaccinazione degli adolescenti”, dice l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

“Sicuramente- aggiunge, in una intervista concessa a Trc- vaccineremo gli adolescenti tra 16 e 18 anni prima della ripresa delle scuole”. Ora, sottolinea ancora Donini, la domanda di vaccini “è più alta delle dosi a nostra disposizione, ma probabilmente andando avanti con le generazioni più giovani dovremo fare un’azione di persuasione per arrivare ad una vaccinazione di massa” anche in quelle fasce di età. Infatti, anche se raramente tra i giovani il virus ha conseguenze gravi, “bisogna ridurre la circolazione del virus”.

(Bil/ Dire)