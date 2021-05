Sant’Arpino. ‘La donna: femminicidio e violenze’: appuntamento con Culture Break

Culture Break è uno spazio virtuale ideato da Aniello di Santillo e Donata Chianese. Nato nel pieno della pandemia, precisamente nella seconda ondata, questo spazio da la possibilità a tanti giovani e non solo di raccontare le loro esperienze di vita.

In particolare nell’ottavo incontro, sabato 8 Maggio alle ore 16:00, ci sarà, come tema centrale, ‘la donna’, analizzeremo le tante problematiche che attanagliano la vita delle donne e in generale la nostra società come ad esempio il cyberbullismo, il femminicidio e violenze di ogni tipo. L’intento della puntata è di dare consapevolezza e lustro alla figura della donna che è per tutti noi l’essenza della vita. La donna è sensibilità, amore, vicinanza, solarità e comprensione. Gli ospiti di questa puntata saranno: ASSOCIAZIONI DONNE GIURISTE SEZIONE DI CASERTA, DREAM TEAM DONNE IN RETE PER LA RI-VITALIZZAZIONE URBANA, BULLISMO ITALIA, INSIEME PER LE DONNE, ARRICCHIRANNO LA PUNTATA OPERATRICI SOCIALI E PSICOLOGI.