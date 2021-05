Ristoratore ospita clienti all’interno della struttura: sanzionato e locale chiuso

Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti, con personale della Polizia Locale, in viale Europa per la segnalazione di numerose persone che stavano pranzando in un ristorante.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso 46 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, sedute ai tavoli intente a consumare cibi e bevande.

Il titolare è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché ha consentito la somministrazione di cibi e bevande all’interno della struttura e, per il locale, è stata altresì disposta la chiusura per un giorno.